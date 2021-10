CATANIA – Ancora un furto in aeroporto. prontamente sventato dalla polizia di frontiera.

“…. SE NON MU PIGLIAVA IU, SU PIGLIAVA O CHE AUTRU CRISTIANU ….”. Con questa frase un passeggero, in partenza per Milano Malpensa, individuato dagli operatori di Polizia, ha tentato di giustificare il possesso di un orologio marca “Taormina” che celava nella tasca dei pantaloni indossati, rubato qualche minuto prima.

I fatti sono accaduti lo scorso 5 ottobre, all’aeroporto di Catania: un passeggero, in partenza per Napoli, dopo essersi sottoposto ai controlli di sicurezza, nel ritirare i propri oggetti, ha dimenticato su di un appoggio una busta contenente una custodia ed il relativo orologio ancora nuovo e non utilizzato, in acciaio marca “Taormina”, sopra un mobile ove aveva poggiato la vaschetta utilizzata. Il passeggero dopo qualche minuto, accorgendosi di non avere più la confezione regalo con all’interno l’orologio, ha segnalato a personale di Polizia di frontiera l’avvenuto furto. Gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera “Aerea e Marittima” di Catania, visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza, è riuscito ad individuare l’autore del furto in un uomo, che accorgendosi della busta, e dopo aver guardato al suo interno, ha aspettato pochi minuti l’attimo propizio per impossessarsene celandolo all’interno del proprio bagaglio.

Una pattuglia in servizio in sala imbarchi portata a conoscenza del furto e ricevuta la descrizione dell’uomo, è riuscita ad intercettarlo nei pressi del Gate 7, dove era in attesa di imbarcarsi su di un volo diretto a Milano Malpensa. Realizzando di essere stato scoperto, l’uomo ha tentato di giustificarsi dicendo agli agenti che, se non l’avesse preso lui, sicuramente qualche altro passeggero l’avrebbe fatto.

L’uomo è stato identificato: si tratta di un 62enne, indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per furto aggravato. L’orologio, provento di furto, è stato recuperato e su autorizzazione dell’A.G., veniva riconsegnato al legittimo proprietario.



