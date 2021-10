Vaccini e Sicilia zona bianca: ecco cosa cambia da oggi

PALERMO- Una traversata che oggi è finita. Dopo quaranta giorni in giallo, la Sicilia torna in zona bianca. Il 30 agosto, quando scattò la restrizione – ricorda l’Ansa – i positivi erano oltre 1.500 in un solo giorno, ieri 469, un numero che comprende 116 persone decedute nelle scorse settimane. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha sottolineato che “non è un liberi tutti”.

Le regole

Da oggi niente mascherina obbligatoria all’aperto e non ci saranno più limitazioni per i posti a sedere nei ristoranti. Da lunedì, con le nuove regole nazionali, si torna a ballare in discoteca, a si potrà entrare nei musei, cinema e teatri senza limiti di visitatori. In discoteca al chiuso la capienza sarà al 50% mentre all’aperto al 75%. I clienti dovranno avere il green pass e indossare la mascherina. I titolare che non rispettano le norme rischiano una chiusura di 10 giorni. Negli stadi la capienza sale al 75 per cento anche qui servirà sempre il Green pass.

Vaccini, la terza dose

Via libera alla terza dose per tutti i ‘fragili’ e per gli over 60. E’ quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del ‘booster’ per queste fasce di popolazione, come riporta l’agenzia ANSA. “Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA – spiega il ministero – via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”.

