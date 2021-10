Acr Messina, Argurio: “Sullo? Serve analisi approfondita”

MESSINA – “Bisogna uscire da questo momento facendo un’analisi, senza andare a trovare attenuanti come fortuna o sfortuna, ma bisogna farla non a caldo e a mente fredda, cercando di capire bene i perché di questa sconfitta”. Così Christian Argurio, direttore sportivo dell’Acr Messina dopo la sconfitta al Franco Socglio per 3-1 col Monterosi. Il dirigente della società giallorossa, intervenuto in conferenza stampa, ha poi proseguito: “Per le mie funzioni non posso fare molto; da messinese sarei felice se ci fosse un coinvolgimento della piazza che arriva però con i risultati e l’affezione alla squadra, però dal punto di vista mia personale sicuramente condivido l’osservazione sul bisogno di riavvicinare la città ma la squadra deve fare risultati perché così ci può essere un coinvolgimento maggiore”.

“È meglio che i problemi ci siano a inizio stagione rispetto al cuore del campionato – ha spiegato Argurio – ma l’involuzione di risultati e i problemi mostrati nelle gare devono far riflettere e farci capire dove riparare, perché il campionato è lungo ma questo non vuol dire affatto che va tutto bene, bisogna analizzare e risolvere”. Infine, in merito alla panchina di Sullo: “Non abbiamo ancora fatto valutazioni, in questo momento non è prioritario. Puntare il dito sull’allenatore o sul singolo sarebbe troppo semplicistica come valutazione, serve un’analisi più approfondita per capire come muoversi, ma ad oggi da parte mia non so quanto si possa parlare di questa cosa così a caldo”, ha concluso Argurio.



