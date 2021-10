Acr Messina, Sullo: “Dovremmo stare muti e lavorare”

MESSINA – “In questi momenti dovremmo stare muti, lavorare di più e meglio, questa è l’unica cosa che ci può portare fuori da un momento del genere. Capire che per ottenere le cose c’è da dare quel qualcosina in più”. Questo il commento di Salvatore Sullo, allenatore dell’Acr Messina, dopo il pesante ko interno subito dai giallorossi per 3-1 contro il Monterosi. “Per quanto riguarda la partita – prosegue Sullo – eravamo partiti bene nella ripresa dopo il pari ma il gol ci ha liquefatti. E adesso bisogna abbassare la testa, stare muti, prendersi i fischi e le critiche e lavorare di più e meglio”.

In queste ore la dirigenza peloritana sta valutando la posizione del tecnico, ma Sullo sembra esser voglioso di continuare e provare a rialzare la testa: “Non so dire, chi fa l’allenatore è sempre in discussione. L’ho detto e ribadito, visto che non godo di grandissimi favori in questo momento: io amo i colori del Messina, mi sarei sentito in discussione anche se avessimo vinto tutte le partite, per sentimento sono ancora più deluso verso me stesso, sono in discussione ma perché è il lavoro dell’allenatore essere messo in discussione”.

Infine, sulla condizione fisica della squadra: “Dal punto di vista fisico la squadra inizia a stare bene, non credo sia un problema fisico ma di testa. Poi normalmente si segna di meno nei secondi tempi rispetto ai primi, noi abbiamo anche giocatori brillanti che quindi tendono a partire bene e per questo siamo più prolifici nei primi minuti”, ha concluso Sullo.



