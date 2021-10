Catania, Baldini: “Vittoria col Picerno ci ha dato tranquillità”

CATANIA – “La squadra ha lavorato bene, il risultato di Picerno ha tranquillizzato un po’ i ragazzi ed era la cosa che ci serviva maggiormente. Hanno lavorato con la squadra Ceccarelli e Zanchi, dunque sono a disposizione anche se non saranno al massimo e non partiranno titolari”. Presenta così la sfida contro la Juve Stabia, il tecnico del Catania, Francesco Baldini. Gli etnei sembrano essere in ripresa: “Non ci sarà Claiton perché dopo la gara di Picerno ha avuto un affaticamento – ha detto Baldini -. Lo rivaluteremo domattina per vedere come sta e se sarà utilizzabile anche se per pochi minuti. Recuperiamo Russini, perdiamo Calapai mentre Albertini sta bene. Per il resto sono tutti arruolati”.

“I ragazzi avevano bisogno di un risultato positivo ed è arrivato a Picerno – ha sottolineato Baldini -. Abbiamo preparato bene la partita, studiato l’avversario. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e i loro punti deboli. Sono convinto che domani faremo una buona prestazione”. Infine, sullo spirito e la grinta necessaria per fare bene in C: “I ragazzi, come ho già detto, avevano bisogno di fare un risultato per ritrovare tranquillità. Questo non vuol dire che debbano calare grinta, cattiveria agonistica e determinazione. La tranquillità è qualcosa di diverso. Si può avere tranquillità ma servono grinta e predisposizione a rubare palloni importanti – ha concluso Baldini -. Non dobbiamo perdere queste componenti”.



