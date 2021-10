Catania-Juve Stabia 3-2: etnei in crescita, vittoria preziosa

CATANIA – Il Catania strappa una preziosa vittoria al termine della combattuta sfida contro una coriacea Juve Stabia. Protagonista assoluto il giovane centravanti rossazzurro Luca Moro che ha segnato due gol e servito l’assist del terzo. La squadra di Baldini parte col piede pigiato sull’acceleratore e segna due volte nel quarto d’ora iniziale, prima con Moro, abile ad approfittare di una disattenzione della difesa avversaria, e poi con Russini ottimamente servito dallo stesso centravanti volato via sulla destra sull’imbeccata di Albertini. Ma la Juve Stabia reagisce al doppio svantaggio, accorciando poco le distanze con Eusepi che sorprende la disattenta retroguardia etnea. Il Catania incassa il colpo ed Eusepi sale ancora in cattedra tramutando nel momentaneo pareggio il bel cross dello sgusciante Panico. Primo tempo scoppiettante che si chiude senza vincitori ne vinti. Nella ripresa Novellino dispone i suoi in maniera più aggressiva ma è il Catania a giovarsi maggiormente dell’ingresso di Ceccarelli al posto di un evanescente Piccolo. I rossazzurri giocano soprattutto di rimessa e, da un’incursione del velocissimo Greco dalla sinistra, nasce il gol decisivo firmato – manco a dirlo – da Moro sulla cui deviazione sotto misura c’è un tocco di Troest che mette fuori causa Sarri. E’ l’episodio decisivo perché gli assalti confusionari degli ospiti, malgrado la verve di Panico, sono puntualmente disinnescati dalla difesa rossazzurra con Sala su tutti. Anzi, è il Catania che in contropiede non finalizza a dovere alcune buone opportunità. Con questi tre punti, la squadra di Baldini scala posizioni in classifica e guarda al prosieguo della stagione con un pizzico di ottimismo in più… almeno sul campo!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3° gran tiro, dalla distanza, di Bentivegna, alto;

7° Catania in vantaggio: errore in fase di disimpegno di Tonucci, Russini ruba palla e serve Moro che fila via in perfetta solitudine battendo Sarri: 1-0 !

13° errore di Ercolani ma Sala esce a valanga anticipando Evacuo;

14° raddoppio del Catania: Albertini serve Moro sulla destra, immediato il cross radente che Russinitramuta nel 2-0 !

17° tiro improvviso di Bentivegna deviato da Pinto in angolo;

23° girata di Moro che, dopo la deviazione di un difensore, è facile preda di Sarri;

24° la Juve Stabia accorcia le distanze: sul cross di Bernardocco, Monteagudo si fa sorprendere da Eusepi che di testa batte Sala: 2-1 !

26° diagonale di Panico che finisce a lato;

28° pareggio della Juve Stabia: Panico va via ad Albertini sulla sinistra, serve Eusepi che – in perfetta solitudine in mezzo all’area – firma la sua doppietta: 2-2 !

40° nel Catania, l’infortunato Pinto esce in barella; al suo posto entra Ropolo;

42° Russini finisce a terra in area: l’arbitro lascia proseguire;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce in parità (2-2).

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Ceccarelli sostituisce Piccolo;

8° splendido stop di Moro e conclusione di Ceccarelli: centrale;

10° Panico commette fallo e viene “graziato” dall’arbitro in quanto era già ammonito;

14° Ceccarelli lancia Moro il cui diagonale che sfiora il palo!

15° nella Juve Stabia, Schiavi e Stoppa rilevano Bentivegna e Scaccabarozzi;

19° Catania in vantaggio: grande azione sulla sinistra di Greco che mette in mezzo per l’accorrente Moro. Sulla deviazione dell’attaccante, tocca Troest e la palla finisce in rete: 3-2 !

26° nel Catania, Biondi e Provenzano sostituiscono Russini e Cataldi;

26° nella Juve Stabia, Evacuo rileva Berardocco;

29° Sala esce a valanga anticipando Panico lanciato a rete;

36° tiraccio alle stelle di Ceccarelli;

38° nella Juve Stabia, Lipari sostituisce Eusepi;

44° nel Catania, Claiton sostituisce l’applauditissimo Greco;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° Moro scatta verso la porta avversaria ma viene anticipato in extremis;

50° vince il Catania: 3-2 !

Stadio “Angelo Massimino” di Catania

domenica 10 ottobre 2021 – ore 17,30

8^ giornata di andata – Serie C 2021-2022

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Sala, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal 40°p.t. Ropolo), Rosaia, Cataldi (dal 26°s.t. Provenzano), Greco (dal 44°s.t. Claiton), Piccolo (k) (dal 1°s.t. Ceccarelli), Moro, Russini (dal 26°s.t. Biondi). A disposizione: Borriello, Pino, Zanchi, Izco, Maldonado, Russotto, Sipos. Allenatore: Francesco Baldini.

JUVE STABIA (4-3-3): Sarri, Donati, Troest, Tonucci (k), Rizzo, Altobelli, Berardocco (dal 26°s.t. Evacuo), Scaccabarozzi(dal 15°s.t. Stoppa), Bentivegna (dal 15°s.t. Schiavi), Eusepi (dal 38°s.t. Lipari), Panico. A disposizione: Russo, Lazzari, Esposito, Caldore Davì, Squizzato, Guarracino, Della Pietra. Allenatore: Walter Novellino.

Arbitro: Michele Giordano di Novara. Assistenti: Davide Stringini (Avezzano) e Marco Carrelli (Campobasso). IV Uomo: Marco Emmanuele (Pisa).

Reti: 7°p.t. e 19°s.t. Moro (CT); 14°p.t. Russini (CT); 24°p.t. e 28°p.t. Eusepi (JS).

Ammoniti: Berardocco (JS); Scaccabarozzi (JS); Cataldi (CT);Panico (JS); Ropolo (CT); Schiavi (JS); Biondi (CT).



