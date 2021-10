Meteo, allerta gialla in Sicilia: nubifragi a Palermo, previsioni

PALERMO – Meteo allerta gialla in Sicilia, nubifragi in corso: ecco le previsioni.

Allerta gialla

Allerta gialla per il maltempo oggi in sette regioni d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio. Previsto tempo stabile e spesso soleggiato nel resto del Paese.

Le previsioni

Cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sul settore peninsulare, in parziale attenuazione serale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale; massime in diminuzione. Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi di burrasca. Mari molto mosso Stretto di Sicilia.



