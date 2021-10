L’attacco alla Cgil, aperte tutte le federazioni siciliane

Palermo – Tutte le sedi della Cgil in Sicilia saranno aperte e presidiate oggi, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, in segno di condanna agli attacchi di queste ore da parte di manifestanti no – vax , no green – pass- 2 e di Forza Nuova.

LEGGI ANCHE>>> Le foto della Mobilitazione

“Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche – dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione – aggiunge – da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate le fila di tutte le forze democratiche”.

Nello Musumeci

“I sindacati sono presidio di democrazia e difesa dei diritti dei lavoratori, di tutti noi. Solidarietà alla Cgil e ferma condanna per quanto accaduto ieri a Roma. Il diritto di manifestare dissenso non deve mai degenerare nella violenza che, di qualunque matrice, non può trovare alcuna tolleranza”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Leoluca Orlando

“Bisogna sciogliere tutte le organizzazioni fasciste del nostro paese evitando di cadere nella trappola che certi ideali appartengano al passato. Ieri abbiamo avuto la conferma che c’è un pericolo fascista nel nostro paese e che esistono fascisti organizzati”. L’ha detto il sindaco Leoluca Orlando intervenuto stamattina in via Meli davanti alla sede della Cgil di Palermo in occasione della manifestazione di solidarietà dopo il grave assalto contro la sede nazionale del sindacato. “La pandemia – ha proseguito Orlando – è una straordinaria occasione di verità. Come una guerra aiuta a vedere le cose. La Prima guerra mondiale ci ha portato il fascismo, la Seconda guerra mondiale la democrazia. Oggi siamo in una condizione simile. E’ tempo di scegliere tra democrazia e fascismo. La pandemia ci sta facendo scoprire, tra le tante cose, quanto sia falsa la narrazione che il fascismo sia passato e che fascisti oggi non ce ne siano più”. Il sindaco ha lanciato un appello al Parlamento e al governo: “Chiedo che governo e Parlamento s’impegneranno per lo scioglimento di tutte le organizzazioni fasciste del nostro paese incompatibili con i principi fondativi dell’Unione europea. L’attacco alla Cgil – ha concluso Orlando – è l’inizio di un attacco più complessivo perché si colpisce il sindacato più grande italiano. È una dichiarazione di guerra possibile e dobbiamo evitare la guerra sciogliendo le organizzazioni fasciste”.

L’Assostampa

L’Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti, esprime la sua “totale solidarietà alla Cgil nazionale per l’assalto alla sede di Roma da parte di ‘squadracce’ di manifestanti ‘no vax’ infiltrate da esponenti della destra fascista. Quanto è accaduto a Roma non è solo un attacco alla sede della Cgil, ma è da considerare un attacco grave e pericoloso al sindacato tutto come istituzione”, afferma la segreteria regionale di Assostampa Sicilia. “Il legittimo diritto di manifestare della gente – si legge nella nota della segreteria regionale Assostampa Sicilia – non può essere inquinato da chi, strumentalmente e con scopi di destabilizzazione sociale, vuole portare il Paese in un clima di tensione ingiustificato. Assaltare la sede di un sindacato non è un atto di protesta, ma un reato che, come tale, va perseguito”.

Il Partito democratico

“Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista . Il Pd catanese è a fianco della Cgil e di tutte le OOSS dei lavoratori in difesa del mondo del lavoro e della democrazia”. Così Angelo Villari, segretario provinciale del Pd di Catania e militante di lungo corso nelle file del sindacato confederale guidato oggi da Maurizio Landini.

“Solidarietà e vicinanza totale alla Cgil dopo l’assalto subito ieri alla sede di Roma, durante la manifestazione indetta da No-green pass e No-Vax. Quello a cui abbiamo assistito ieri nella Capitale è un vero e proprio atto squadrista di ‘infiltrati’ alla manifestazione, fascisti che non si rassegnano, eversivi di di una estrema destra anacronistica e pericolosa”. Lo dice il segretario regionale del Partito democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo che oggi si è recato nelle sedi della Cgil di diversi paesi etnei.

“Manifestare – aggiunge – è democratico, attaccare i palazzi è rivoluzionario ma qui siamo di fronte a gesti anti democratici di inaudita violenza: irrompere nella sede del più grande, storico e importante sindacato italiano è una follia che non può e non deve passare sotto silenzio”. “Sono qui per portare concretamente – ha detto – la vicinanza del Pd al sindacato che fu di Giuseppe Di Vittorio, Luciano Lama, Bruno Trentin ma anche dell’indimenticato Pio La Torre. Bene ha fatto la Cgil ad aprire tutte le sue sedi sparse nel territorio: alla violenza squadrista e fascista si risponde con il dialogo e la democrazia e il Pd – conclude – sarà al fianco del sindacato in questa guerra di civiltà democratica”.

La presidente del Pd catanese: “L’assalto squadrista alla sede della Cgil, ieri a Roma, è l’ennesimo gravissimo episodio di violenza contro la democrazia perché consumato ai danni di chi rappresenta i lavoratori. Gli estremisti di destra che cavalcano il movimento no vax, vanno fermati non solo con le forze dell’ordine, ma con una risposta ferma e decisa delle istituzioni democratiche e della società civile. Per queste ragioni, da Presidente dell’assemblea provinciale del Pd, ho sentito il dovere di portare personalmente la mia solidarietà al presidio della CGIL stamattina presso la sede provinciale di via Crociferi”.

Unicoop Sicilia

“Quanto accaduto a Roma, nel corso della manifestazione contro il greenpass, è un atto deprecabile. Un vile attacco alla democrazia e un gesto inaccettabile da condannare senza se e senza ma. Da quasi due anni stiamo combattendo una durissima battaglia contro la pandemia, che è costata la vita in tutto il mondo a milioni di persone. Nessuno potrà mai dimenticare il lungo corteo di bare a Bergamo. E ieri quelle immagini hanno profondamente infangato quella memoria”. Lo afferma il presidente di Unicoop Sicilia, Felice Coppolino, stigmatizzando il gravissimo atto di ieri, in cui è stata devastata la sede della Cgil nazionale a Roma. “Ribadisco la mia totale solidarietà, anche a nome di tutta Unicoop Sicilia e della cooperazione che essa rappresenta, alla Cgil nazionale. Adesso è necessario isolare chi si è macchiato di questi comportamenti – aggiunge – che non solo sono ignobili, ma ingiustificabili in una manifestazione, che sebbene non condivido, deve rimanere sempre e, comunque, nell’alveo del rispetto comune e mai sfociare in atti violenti”. “Bisogna dare un segnale forte – conclude Coppolino – anche con provvedimenti risoluti, che prevedano lo scioglimento di aggregazioni estremiste di qualsiasi colore siano, rendendo ancora più solida la nostra costituzione repubblicana. E su ciò mi associo a quanti hanno espresso la volontà di agire in tal senso, ovviamente con i dovuti e necessari atti di legge”. Infine, desidero manifestare un plauso alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e per aver arrestato, in queste ore, alcune delle persone coinvolte negli scontri”.

Dal Movimento 5 stelle

“Quanto accaduto in queste ore a Roma è gravissimo e inquietante. Inaccettabile che i nostri valorosi uomini delle forze di Polizia siano bersaglio di attacchi da parte di una piazza che già faccio fatica a comprendere, peraltro abilmente manovrata da squadracce dell’estrema destra, formate da personaggi spesso già noti alle forze dell’ordine per azioni simili. Inoltre, come già dichiarato dal Presidente Giuseppe Conte, l’occupazione della sede della CGIL è di una gravità inaudita, serve una risposta forte e senza sconti” Così in una nota l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso.

“Ho già sentito Giuseppe Tiani del SIAP per esprimere tutta la mia solidarietà, che estendo a tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e ai vertici della CGIL, vittima di un attacco squadrista intollerabile.

L’Italia è una democrazia e ripudia il fascismo, i cittadini di Roma e le istituzioni democratiche del nostro Paese non possono subire attacchi gratuiti di tale portata, serve una reazione immediata” conclude Giarrusso.

L’Udc

“Lo squadrismo fascista e’ quanto di piu’ fetido trasudi da un passato che l’Italia democratica ha ripudiato col sangue dei partigiani. Davanti all’attacco alla Cgil oggi ogni cittadino italiano deve sentirsi partigiano in lotta contro chi fa della violenza lo stigma dell’azione politica. Movimenti che chiaramente ripercorrono strade fasciste devono essere sciolti in ossequio alla Costituzione ed alle leggi. Solidarieta’ piena alla Cgil che in questo Paese ha difeso e difende i diritti con la ragione e l’impegno serio di uomini e donne liberi”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Confindustria

“Pieno sostegno alla Cgil e al suo segretario regionale, Alfio Mannino, per l’assalto avvenuto ieri alla sede di Roma”. Lo afferma il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “I sindacati sono un presidio di democrazia, di libertà e di tutela dei diritti dei lavoratori. Quanto accaduto non è tollerabile. Il diritto a manifestare le proprie idee – conclude – non può mai degenerare in atti di violenza che rappresentano l’esatta antitesi del dialogo democratico”.

Fratelli d’Italia

“Fratelli d’Italia Palermo esprime solidarietà alla Cgil per il vile attacco alla sede di Roma. Tutte le forze politiche e sociali in Italia hanno il dovere di contrastare ogni atto di violenza politica o criminale. La nostra vicinanza va ai lavoratori tutti, a partire dagli operatori delle forze dell’ordine che ieri hanno tentato di fermare i delinquenti che hanno contaminato una piazza riunitasi per esprimere un pacifico dissenso”. Lo dice Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “L’aggressione alla Cgil, peraltro fortemente critica nei confronti del Green pass, va condannata senza equivoci di sorta – aggiunge – e appare come un tentativo di riportarci a periodi bui della nostra Repubblica, che chiunque si impegni in politica deve respingere con estrema fermezza”. (ANSA).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI