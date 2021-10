Palermo: i dubbi di Filippi, la probabile formazione rosanero

PALERMO – Il Palermo vuole proseguire la sua striscia di risultati utili consecutivi in campionato e per farlo, oggi pomeriggio occorre superare l’ostacolo Foggia. La formazione di Giacomo Filippi è reduce da una vittoria e tre pareggi, ma per provare a insidiare le posizioni di vertice è necessario fare bottino pieno contro un avversario di tutto rispetto e allenato dell’esperto tecnico boemo Zdenek Zeman.

I rosanero nell’ultimo match in trasferta contro la Juve Stabia hanno per certi versi mostrato dei segnali positivi e adesso l’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita intrapreso. Contro i pugliesi il tecnico del Palermo, Filippi, dovrebbe affidarsi ancora all’ormai consolidato 3-4-2-1, vestito tattico che ha cucito addosso alla squadra fin dall’inizio di questa stagione.

Tra i pali ci sarà Pelagotti, con davanti a lui una linea a tre composta da Peretti, Marconi e Perrotta; in mezzo al campo pochi dubbi, viste le assenze, con De Rose e Dall’Oglio in posizione centrale e Doda e Giron sulle corsie; in avanti il solo Brunori supportato da Floriano e Luperini, con quest’ultimo in ballottaggio con Soleri e con un conseguente possibile passaggio al 3-4-1-2.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti (Marong), Marconi, Perrotta; Doda, De Rose, Dall’Oglio, Giron; Soleri (Luperini), Floriano; Brunori.



