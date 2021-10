Panico a Trapani, pitbull contro passanti e agenti: feriti

TRAPANI – Attimi di paura ieri a tarda sera nel centro storico di Trapani. A piazza Lucatelli, uno dei punti di ritrovo per la presenza di alcuni locali, un giovane, spalleggiato da altri coetanei, ha utilizzato un pitbull che portava al guinzaglio per creare momenti di panico tra i presenti. Sul posto sono arrivate due pattuglie di carabinieri e altrettantE della polizia, per cercare di mettere fino a ciò che stava accadendo. Ma a quel punto il pitbull è stato lanciato all’attacco degli agenti e due carabinieri sono rimasti feriti.

Agitato anche il momento dell’arresto del giovane, con i suoi “compari” che hanno cercato di impedire in tutti i modi che fosse portato via. Tentativi vani, il giovane è stato arrestato e il pitbull è stato portato presso il canile comunale. “Vicinanza e solidarietà ai due Carabinieri aggrediti in maniera criminosa ed un sincero ringraziamento a nome della Città di Trapani all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato – ha detto stamane il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – Lo scenario di Piazza Lucatelli assai frequentata da giovani perbene ma, purtroppo, ieri sera teatro di “bande” di giovani delinquenti che non possono albergare in una città civile, deve essere solo un incidente di percorso. L’esortazione ai giovani perbene, ai cittadini ed ai titolari delle attività economiche – conclude il Sindaco – è dunque quella di chiamare le Forze dell’Ordine laddove si palesassero soggetti discutibili”.



