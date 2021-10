Acr Messina: esonerato Salvatore Sullo. Il comunicato

I giallorossi, neo promossi in C, in questo avvio di campionato hanno totalizzato 5 punti in otto gare, frutto di una vittoria e due pareggi

MESSINA – “L’Acr Messina, visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un confronto con il responsabile tecnico Salvatore Sullo, nel quale lo stesso ha manifestato le proprie difficoltà, ha deciso di comune accordo con l’allenatore di interrompere il percorso intrapreso. L’Acr Messina ringrazia l’allenatore campano per il lavoro svolto con professionalità e impegno costante, augurando le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera”. Con questa nota il club peloritano ha annunciato la sua separazione con Salvatore Sullo. I giallorossi, neo promossi in C, in questo avvio di campionato hanno totalizzato 5 punti in otto gare, frutto di una vittoria e due pareggi.



