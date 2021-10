Acr Messina, Milinkovic: “Serve lavorare e fare punti”

MESSINA – “Si esce da questo momento solo con l’allenamento e lavorando al 200%, senza parlare e scherzare. Bisogna portare risultati, perchè questi non vanno bene per noi né per i tifosi. Sarò il primo in allenamento ad andare addosso a tutti. Servono punti e vittorie, non siamo una piccola piazza, dobbiamo prenderci i punti”. Analizza così il delicato momento dell’Acr Messina l’attaccante David Milinkovic, intervistato al termine della sconfitta contro il Monterosi costata l’esonero al tecnico giallorosso Salvatore Sullo: “È difficile perdere così perché la squadra ha fatto bene, hanno segnato nelle uniche occasioni che hanno avuto, ma il calcio è così – ha sottolineato Milinkovic -. Ho giocato tante partite e quando la ruota girerà dalla nostra parte sarà meglio per tutti. Tocca solo lavorare abbiamo giocato molto meglio di loro, non so perché prendiamo gol sul primo errore che facciamo, ma cercheremo di correggerli in allenamento”.



