Riciclaggio per conto della camorra: blitz con 63 indagati a Napoli

NAPOLI – Associazione a delinquere e riciclaggio per conto dei clan camorristici dei Casalesi: blitz con 63 indagati a Napoli. Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – D.D.A., stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 63 indagati, emessa dal GIP del Tribunale campano. Quarantotto dei 63 indagati sono stati arrestati. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi.

L’indagine, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA, si è focalizzata su una serie di soggetti che in quattro anni hanno fatto confluire su conti correnti postali o carte Postepay ingenti somme di denaro che poi venivano prelevate in contanti da soggetti appositamente incaricati e remunerati.

Il sistema si fondava sull’utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di attività investigative di altre Autorità Giudiziarie che, nel tempo, hanno tratto in arresto numerosi soggetti. I significativi flussi finanziari ricostruiti dai finanzieri hanno trovato la loro origine in fatture false emesse e utilizzate da ben 51 società di comodo, operanti in vari settori di attività (tra cui la commercializzazione di prodotti petroliferi, di imballaggi e di pezzi di ricambio per auto) sia italiane (con sedi nelle province di Napoli, Roma e Salerno) che di diritto ungherese.

Le indagini hanno consentito di identificare 11 soggetti, oggi raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere, che avrebbero gestito le società, i conti correnti e coordinato la rete degli “spicciatori” (52 soggetti di cui 37 destinatari delle misure degli arresti domiciliari e 15 dell’obbligo di presentazione alla P.G.).

Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55.000 euro al giorno) venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso clan. Le operazioni sono state effettuate da circa 200 militari della Guardia di Finanza appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma e ai Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno.



