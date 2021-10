Corri Catania e Zona bianca: una grande domenica di gioia

CATANIA. Una grande risposta di gente con addosso le maglie dell’inconfondibile “marchio” Corri Catania. E’ stata un’edizione dal forte significato, l’edizione 2021 dell’omonima passeggiata catanese in una prima domenica d’ottobre aiutata dal bel tempo e dall’ingresso (da ventiquattr’ore) della Zona bianca.

Da Via Etnea al Lungomare è stata una bella festa allestita dagli organizzatori con il coinvolgimento di intere famiglie ed appassionati.

L’evento, organizzato dall’Asd CorriCatania con il patrocinio del Comune di Catania, si è svolto in piena sicurezza grazie a una formula “innovativa” rispetto alle precedenti edizioni.

Non vi è stato un percorso predefinito né una partenza collettiva ma la corsa/camminata si è svolta in forma libera, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di COVID-19. Non a caso, lo slogan della manifestazione è stato “No assembramento, sì divertimento”. Slogan più che mai azzeccato.



