Elezioni, la sfida nei cinque comuni del catanese LA DIRETTA

CATANIA – Arrivano i primi dati dai cinque i comuni catanesi – Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele e Ramacca – ieri e oggi si è votato per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. SEGUI LA DIRETTA REGIONALE

La diretta

Ore 16.49. A Giarre Leo Cantarella (sostenuto, tra gli altri, dal Quadrifoglio di Luca Sammartino e dai meloniani di Conservatori e Riformisti) viaggia verso la vittoria

I primissimi dati

Arrivano le prime proiezioni da Caltagirone, calcolate sul 10% delle schede scrutinante. Roccuzzo è in testa con il 55,50%, seguono Gruttadauria con il 39,84%, Gravina al 2,79% e Giuseppa Leotta al 2,74%.

15:35 Ad Adrano, nel catanese, le prime schede scrutinate indicano un netto vantaggio del candidato Pellegriti sui sui competitor. Alle sue spalle Fabio Mancuso.

L’affluenza

CATANIA – I dati sull’affluenza in provincia di Catania. Si registra un calo significativo in quasi tutte le piazze al voto, l’unica a distinguersi è Adrano che fa registrare, con il 53,63%, un +1,05% rispetto alla scorsa tornata. Le altre piazze: Caltagirone 67,12% (-8,70%), Giarre 66,36% (-7,65%), Grammichele 57,81% (- 9,05%), Ramacca 67,46% (-6,87%).

Lo scenario

Nel Catanese si vota ad Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele e Ramacca (per Misterbianco c’è ancora tempo perché sono le prime elezioni post scioglimento per mafia degli organi comunali). Nella città che fu di don Luigi Sturzo, Mario Scelba e Silvio Milazzo, va in campo la sfida decisamente più succosa. Con il centrodestra al completo (Sergio Gruttadauria) che si confronterà sul campo (Fabio Roccuzzo) con un anticipo di “Ulivo a Cinque Stelle”. La corsa è tuttavia a quattro. Gli altri due concorrenti sono Roberto Gravina (sostenuto da Caltagirone sempre e per sempre) e Giuseppa Leotta (Zia Peppina).

L’altra piazza prestigiosa è Giarre. Qui sono cinque i candidati sindaco concorrenti e sono, più che da altre parti, i civici a prevalere (sebbene con il sostegno di partiti indeboliti). L’uscente Angelo D’Anna sarà sfidato da Leo Cantarella (sostenuto, tra gli altri, dal Quadrifoglio di Luca Sammartino e dai meloniani di Conservatori e Riformisti), Patrizia Lionti (proveniente da Fdi), Leo Patané (con lui Forza Italia e la Dc di Totò Cuffaro) ed Elia Torrisi (Giarre 2050, progetto che richiamato già nel logo il neo indirizzo contiano del M5s).

In tutte le altre piazze la mappa delle coalizioni è assai variabile. Se anche ad Adrano fa capolino l’intesa giallorossa (Vincenzo Calambrogio), il centrodestra si divide sull’Udc Carmelo Pellegriti e su Fabio Mancuso, che incassa il sostegno autonomista. In campo anche i civici Gaetano Birtolo e Agatino Perni.

A Grammichele, dove si vota con il maggioritario, il cinque stelle Giuseppe Purpora punta al bis, con il sostegno di alcuni pezzi del Pd. Gli altri pezzi sosterranno invece Pippo Greco, portato anche dalla sezione locale di Forza Italia. Nella partita ci sono anche i civici Davide Malaspina e Antonio Aiosa.

Sfida da Cavalleria rusticana a Ramacca, dove lo sfiduciato Pippo Limoli (già deputato Ars del Pdl) se la vedrà direttamente sul campo con il suo ex presidente del consiglio comunale, Giuseppe Lanzafame. Ma la sfida è a quattro. Tra le poche donne in campo, c’è la pentastellata Teresa Corallo e il sindacalista Nunzio Vitale.



