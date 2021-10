Foggia, Zeman: “Regalati due gol su tre al Palermo”

PALERMO – “Mi chiedete come mai si è perso oggi? Me lo chiedo anch’io, oggi i miei giocatori hanno regalato due gol su tre, quella di oggi è una sconfitta su cui lavorare molto”. Questo il pensiero di Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, dopo il pesante ko per 3-0 rimediato al Barbera contro il Palermo. Il tecnico boemo, che col capoluogo siciliano ha un rapporto speciale, sicuramente avrà mal digerito il passivo rimediato contro i rosanero.

Un match che si è messo subito in discesa per la formazione di Giacomo Filippi, abile a sfruttare due errori difensivi dei satanelli con Floriano, prima, e Brunori, poi. Nel finale il rigore di Soleri che ha chiuso definitivamente la gara. Il Palermo vola in classifica al terzo posto con 13 punti, il Foggia resta fermo a 12. I rosanero hanno dato un segnale forte al campionato, dall’altra parte i pugliesi devono ancora lavorare per migliorare e assimigliare al meglio i dettami tattici di Zeman.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI