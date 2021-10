Giustizia, 128 neo cancellieri in Procure e Tribunali di Palermo e Termini

PALERMO – 128 nuovi cancellieri, vincitori del concorso indetto dal Ministero della Giustizia e assegnati agli uffici giudiziari di Palermo e di Termini Imerese, prenderanno servizio il prossimo 13 ottobre.

Il dicastero, tramite il proprio sito internet, ha pubblicato l’elenco dei 2700 vincitori e delle varie sedi, tra cui la Corte d’Appello di Palermo che comprende anche gli uffici di Agrigento, Trapani, Marsala e Sciacca. In particolare 116 neo cancellieri andranno a rinforzare gli organici degli uffici di Palermo città e 12 quelli di Termini Imerese con una prevalenza “rosa”: si tratta infatti di 103 donne e 25 uomini. Il cancelliere più giovane ha 40 anni.

“Diamo un caloroso benvenuto alle colleghe e ai colleghi – dice Roberto Immesi della segreteria provinciale della Confsal-Unsa Giustizia, il primo sindacato del dicastero di via Arenula –. Il loro supporto sarà fondamentale per ridare fiato al personale che in questi anni, fra mille difficoltà, ha portato avanti il lavoro degli uffici con impegno e abnegazione, garantendo i servizi ai cittadini. Il nostro sindacato rimarrà in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori”.

I neo cancellieri, inquadrati nell’area II F3, prenderanno servizio mercoledì alle 9 e saranno così distribuiti: per Palermo 8 alla Corte d’Appello, 1 alla Procura Generale, 48 alla Procura, 41 al Tribunale, 4 al Tribunale di Sorveglianza, 2 al Giudice di Pace, 6 alla Procura per i Minorenni, 6 al Tribunale per i Minorenni; per Termini Imerese 3 alla Procura e 9 al Tribunale.



