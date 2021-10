Lite per la custodia del figlio: madre e nonna minacciano gli agenti

Una donna di 60 anni e la figlia di 28 sono state denunciate dalla polizia dopo aver aggredito un uomo e i poliziotti che erano intervenuti. Gli agenti del commissariato di Noto hanno notato un uomo e una donna che litigavano in strada davanti ad un bimbo che piangeva nel passeggino. I poliziotti hanno cercato di calmare i due ex conviventi che stavano litigando per la custodia del piccolo.

La dinamica

La donna ha inveito contro l’ex compagno e lo ha colpito con un forte schiaffo al volto e si è rifiutata di dare ai poliziotti le proprie generalità. Poco dopo è arrivata la madre della 28enne che, scesa dall’auto, armata di una grosso bastone, ha minacciato i poliziotti e l’ex genero. La sessantenne e la figlia sono state denunciate per oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, percosse e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie identità personali.

