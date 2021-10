Omicidio a Buccinasco, ucciso in strada pregiudicato di 60 anni

MILANO – Omicidio a Buccinasco, nel Milanese. Paolo Salvaggio, pregiudicato per droga, è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola in via della Costituzione. Inutili i soccorsi dei sanitari che hanno tentato di rianimarlo, le sue condizioni erano gravissime, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione a fare fuoco sarebbero stati due uomini giunti a bordo di una moto. Salvaggio era a bordo di una bici ed è stato raggiunto da tre colpi di pistola. Uno dei due killer avrebbe poi esploso altri colpi di pistola contro il pregiudicato di 60 anni per assicurarsi di aver compiuto la missione di morte scendendo dal mezzo. Poi la fuga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Corsico che stanno effettuando le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e cercare prove utili a risalire ai sicari.



