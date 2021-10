ROMA – Il comitato di esperti dell’Oms raccomanda la terza dose di vaccino anti-Covid alle persone “moderatamente o gravemente immunocompromesse” per tutti i vaccini approvati dall’agenzia delle Nazioni Unite.

Mentre la terza dose per gli over 60 è ritenuta dagli esperti necessaria per i pazienti che sono stati immunizzati con vaccini anti-Covid delle aziende cinesi Sinovac e Sinopharm.



