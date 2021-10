“Palermo 2022, appello al Pd e al centrosinistra: diamoci una mossa”

“Faccio un appello al mio partito e lo rivolgo anche a tutti gli attori del centrosinistra: sul sindaco o sulla sindaca di Palermo bisogna abbandonare i tatticismi e darsi una mossa”. Lo dice Caterina Altamore, responsabile regionale Scuola del Pd. “La tornata elettorale delle Amministrative appena svolte ci ha consegnato un dato – spiega l’esponente dem – Dove si parte per tempo, con candidati riconoscibili, si vince o si ha, fino all’ultimo, la possibilità di farlo. Non è un caso che i leader nazionali della destra abbiano addotto al fattore tempo prima che alle candidature la recente sconfitta.

Auspico che si trovi prestissimo la sintesi su un nome forte e rappresentativo. Non possiamo permetterci di consegnare la città al centrodestra per le ambizioni personali di qualcuno e di fare battaglie di posizione sulla candidatura a sindaco, con il pensiero già rivolto a ben altri lidi”.



