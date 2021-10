Riapre l’Hotel delle Palme, Orlando: “Città attrattiva”

PALERMO – Riapre ufficialmente, dopo due anni di opere di restauro, il Grand Hotel et des Palmes, un vero e proprio gioiello liberty in centro città a Palermo, che si prepara ad accogliere turisti da tutto il mondo, ma anche eventi di rilievo internazionale.

A salutare la riapertura anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che, tramite la propria pagina Facebook, mostra il proprio apprezzamento: “Oggi è stato inaugurato il nuovo Grand Hotel et des Palmes – ha scritto il primo cittadino -. Che rivive grazie ad un importante intervento di restauro durato due anni. Un intervento che rafforza l’attrattività della nostra città sempre più protesa, dopo il periodo di chiusure causate dalla crisi pandemica, a continuare e rilanciare la presenza della nostra città nel panorama Mediterraneo e internazionale“.

L’hotel in passato è stata una residenza privata, poi trasformato in albergo di lusso durante la Belle Époque, in passato ha ospitato ospiti illustri e tra queste stanze Richard Wagner concluse la composizione del suo Parsifal.

I nuovi proprietari, il fondo di investimento Algebris, con sede a Londra e fondata da Davide Serra, si sono accaparrati l’hotel all’asta il 6 novembre 2018. Per l’acquisto furono sborsati circa 12 milioni di euro e poi passarono la proprietà alla famiglia di imprenditori Corvaia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI