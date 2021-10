Palermo, Soleri: “Vittoria importante, abbiamo dato segnale”

PALERMO – “Per un attaccante è fondamentale segnare”. Così Edoardo Soleri, attaccante del Palermo, autore della terza rete, su rigore, dei rosanero nella vittoria per 3-0 al Barbera di ieri contro il Foggia di Zeman. Il giovane centravanti scuola Roma, intervenuto in mixed zone ha poi aggiunto: “Sono contento della prestazione della squadra. Ci voleva, volevamo dare continuità a quanto fatto di buono nelle scorse settimane, quando non abbiamo raccolto i tre punti. Dovevamo dare un segnale e una vittoria come questa ci voleva. Siamo stati bravi perché il Foggia è un’ottima squadra.Abbiamo fatto la partita che volevamo, oggi ci siamo riusciti. Ci prendiamo questi tre punti e ora testa alla Turris“.

Il cammino della formazione di Filippi in questo avvio di campionato è stato un po’ altalenante, l’obiettivo è trovare continuità: “Dovevamo fare di più in passato ma adesso stiamo aumentando la condizione fisica e ci stiamo conoscendo. Più passa il tempo e più miglioriamo. Dobbiamo continuare così. Lo spogliatoio è sereno. La serenità non è mai mancata perché conosciamo il nostro valore – ha concluso Soleri -. Concorrenza Brunori? Può fare solo bene. Per me possiamo giocare anche insieme“.



