Meteo, un avvio di settimana complicato per la Sicilia

PALERMO – Cielo instabile sulla Sicilia centro-settentrionale con qualche pioggia per le giornate di oggi e domani, martedì 12 ottobre. L’Isola, dunque, continua a essere caratterizzata da temporali a macchia di leopardo, così come accaduto nel weekend. Martedì, come riferisce il sito dell’Aeronautica militare, sulla Sicilia sarà una giornata “all’insegna della variabilità”, e con “piogge insistenti” nella fascia settentrionale, mentre la parte orientale dovrebbe godere di schiarite. Le temperature saranno in discesa e i venti, che soffieranno soprattutto dai quadranti settentrionali, raggiungeranno anche i sessanta chilometri orari. Per quanto riguarda i mari: mossi il medio Tirreno e il Canale di Sicilia.

Eolie in difficoltà

Oggi, intanto, il maltempo sta provocando seri disagi alle isole Eolie, sostanzialmente isolate. L’unico mezzo che ha viaggiato nella prima mattinata è stato l’aliscafo “Zibibbo” della Liberty Lines, partito da Salina e con tappe a Lipari, Vulcano e Milazzo. Sulle sette isole soffia da ieri sera vento da ovest-nord-ovest a 40 chilometri orari, con mare forza 5-6.

