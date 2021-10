Sciopero generale dei sindacati di base: disagi per scuole e trasporti

La protesta prevede 24 ore di stop in tutti i settori del pubblico e del privato

ROMA – Sciopero generale nazionale oggi indetto da Cobas, Usb e tutti i sindacati di base, Cub, Unicobas, Sgb, e Orsa. L’Italia si ferma e sono a rischio scuola e trasporti: lo stop ai treni è stato proclamato dai sindcati che hanno promosso lo sciopero dalle 21 di domenica 10 ottobre. A terra anche gli aerei, autobus e metro del servizio pubblico locale resteranno fuori servizio. Anche scuole e uffici pubblici sono coinvolti nella protesta per lo sciopero che prevede comunque delle fasce di garanzia, soprattutto per i trasporti.

Lo sciopero generale nazionale di 24 ore promosso da “tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base si preannuncia con un’alta partecipazione in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma”, sottolinea l’Usb che annuncia manifestazioni in oltre 40 città con lavoratori di ogni categoria del settore pubblico e di quello privato.

I motivi della protesta sono tanti: dalla riduzione delle ore di lavoro a parità di stipendio, la qualità dei diritti con contratti a tempo indeterminato, revisione delle pensioni, rilancio dello stato sociale con investimenti nella scuola e nella sanità.

Lo sciopero per i treni è iniziato alle 21 di domenica 10 ottobre e durerà fino alle 21 di oggi. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Stessa linea per Italo.

Fasce di garanzia sono previste anche per gli aerei. Gli orari tutelati vanno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Nel trasporto regionale, garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma stop in vista per Atac, Roma Tpl e Cotral: i mezzi si bloccano dalle 8.30, quando si fermeranno le corse di autobus, metro e delle linee Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. I trasporti riprenderanno tra le 17 e le 20. A Milano, fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. A Napoli, servizi di trasporto pubblico garantiti nelle fasce 5.30-8-30 e 17-20.



