Tamponamento e lunghe code

CATANIA. Lunghe code si registrano sulla Statale 121 in direzione Catania all’altezza dello svincolo per il territorio di Belpasso. Un tamponamento tra due auto ha causato un incidente per il quale sono intervenute due autoambulanze del 118.

Si procede molto lentamente in quella che è un’arteria trafficatissima anche e sopratutto in coincidenza del primo giorno di lavoro della settimana.



