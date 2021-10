Amministrative, i voti delle liste: avviata la verifica dei risultati

CALTAGIRONE – La sezione centrale, istituita nei locali a piano terra del Palazzo municipale, si è riunita oggi pomeriggio per avviare la verifica dei risultati elettorali, con il riconteggio dei voti. Sono attese nei prossimi giorni la proclamazione del sindaco eletto – Fabio Roccuzzo, appoggiato dalle liste del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dalle liste civiche Futura, Bene in Comune, Cives e Cittadini Volenterosi, nonché da Sinistra Italiana e da numerose associazioni, per lui hanno votato 10.602 persone, pari al 53,70% dei 19.744 voti validamente espressi – e successivamente dei 24 consiglieri comunali. Il Consiglio comunale dovrà effettuare la prima seduta entro 20 giorni dalla proclamazione. Quanto agli altri candidati che hanno partecipato alla corsa per la carica di primo cittadino, il principale “competitor” di Roccuzzo, Sergio Gruttadauria, candidato unico del centrodestra, ha totalizzato 8075 preferenze (40,90%). Roberto Gravina, di “Caltagirone sempre e per sempre”, ha ricevuto non 528, come erroneamente indicato stamani, ma 538 consensi (2,72%), mentre a Giuseppa Aliotta, alias “Zia Peppina”, ne sono andati 529 (2,68%).

Intanto, in attesa della verifica e della proclamazione ufficiale, questi i dati relativi alla liste, consultabili con le preferenze riportate da ciascun candidato sul sito www.comune.caltagirone.gov.it (cliccare su “Elezioni comunali 2021”): Movimento cittadino “Zia Peppina” 258 voti (1,37%); Fratelli d’Italia 1071 (5,70%); Caltagirone al Centro 1.224 (6,51%); Caltagirone Domani 1.377 (7,32%); Movimento 5 Stelle 1.084 (5,77%), Il Quadrifoglio 1.130 (6,01); Partito Democratico 2.150 (11,44%); Caltagirone Sempre e X Sempre 404 (2,15%); Bene in Comune 2.034 (10,82%); #diventerà bellissima 848 (4,51%); Cittadini Volenterosi 1.576 (8,38%); Cives 418 (2,22%); Forza Italia 1.781 (9,47%); Caltagirone Futura 875 (4,65%); Democrazia cristiana 1078 (5,73%); Moderati per Gruttadauria 1.492 (7,94%).



