Anziani, Nicoletta Gatto confermata presidente Auser

CATANIA – Nicoletta Gatto è stata confermata presidente dell’Auser di Catania, l’associazione per l’invecchiamento attivo della Cgil. Gatto, che conosce molto bene il pianeta della terza età e le problematiche di inclusione sociale e tutela dei più fragili, anche in virtù dei suoi recenti trascorsi in veste di segretaria generale dello Spi Cgil, è stata rieletta all’unanimità durante il direttivo tenutosi nel Salone Russo. Ha concluso i lavori il presidente nazionale Auser, Enrico Piron. “L’autosufficienza degli anziani – ha detto Nicoletta Gatto – diventa ormai improcrastinabile una legge quadro, in grado di promuovere e favorire la permanenza nelle proprie abitazioni degli anziani più fragili, attraverso interventi che vanno dal l’ambito socio sanitario a quello riguardante l’abitazione nella quale si risiede, perché non vi è dubbio che favorire la deistituzionalizzazione degli anziani e la loro permanenza al proprio domicilio favorisca il loro benessere”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI