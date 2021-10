Chiede dei soldi e aggredisce i genitori, arrestato

In carcere un 28enne accusato di maltrattamenti in famiglia

PALERMO – Ha aggredito di nuovo i genitori e messo a soqquadro la casa a Brancaccio. La mamma ha chiamato disperata la polizia e il figlio è stato arrestato.

Gli agenti della polizia di Stato hanno portato in carcere un ragazzo di 28 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A chiamare il numero di emergenza è stata la coppia di coniugi, lui 60 anni lei 49, esasperata dopo l’ennesima aggressione.

In base al racconto dei genitori il figlio avrebbe preteso una somma di denaro. Richieste proseguite anche in presenza dei poliziotti. Il giovane è stato portato in carcere a Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.



