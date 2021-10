De Luca: “Non ho seguito le elezioni, pronto per il 2022” VIDEO

PALERMO – Cateno De Luca, sindaco di Messina, oltre ad amministrare la città peloritana ha una vena artistica e questo lo si era capito ampiamente. Adesso il primo cittadino della città dello stretto scende in campo per aiutare i giovani musicisti e lo farà tramite il tuo “A modo mio” presentato questa mattina al bar Santoro di piazza indipendenza a Palermo.

L’obiettivo è quello di promuovere la mission dell’associazione che vanta proprio il sindaco De Luca Come ambasciatore. Protagonisti di questo tour saranno la band di Cateno De Luca (Cateno e i Peter Pan) e tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

La location della presentazione di questo nuove evento, però, è strategica. Alle spalle del bar capeggia la sede della Regione Siciliana, palazzo che De Luca conosce bene per essere stato eletto deputato nel 2006 e per il quale nel 2013 ha tentato la scalata ottenendo solamente l’1,23% di voti, ma che non lo ha fatto desistere e che lo porterà a candidarsi, come da lui già annunciato, alla prossima tornata in programma nel 2022.

“Questo progetto ha la funzione di consentire a giovani artisti di avere spazi per esibirsi e arrivare ad una prima tappa, che per un cantautore è fondamentale, quello di incidere un proprio brano e lanciare la propria raccolta – ha dichiarato Cateno De Luca presentando il progetto -. Stati d’animo è il mio primo CD sui dieci brani che ho scritto“.

“Mi sono trovato occasionalmente a fare l’inquilino di Palazzo dei Normanni (sorride, ndr) e occasionalmente alle spalle abbiamo Palazzo d’Orleans, ma io qui sono nelle vesti di cantautore. Le ambizioni politiche sane o insane – ha continuato il sindaco di Messina – riguardano un altro ambito e oggi confermo che un modello partecipativo in Sicilia, non solo sul fronte musicale, è giunto il momento di applicarlo e qui la politica, probabilmente, deve fare il mea culpa. Io combatto lo stress con la musica e direi ai politici, piuttosto che cantare fesserie potrebbe cercare di creare una compilation per tutta la nostra terra. Sono in campo per il 2022 ed è una scelta fatta in tempi non sospetti e che porterò avanti senza se e senza ma. Non mi faccio tenere al guinzaglio da qualcuno o da qualcosa”.

De Luca in chiusura ha chiosato sulle elezioni amministrative tenutesi ieri in molti comuni siciliani: “Vi sembrerà strano, io non le ho seguite perché avevo un ruolo istituzionale non ritengo si debba entrare nella dialettica politica e perché troppo impegnato ad amministrare la mia città che ha abbastanza problemi. Mi dicono che i risultati premierebbero un certo asse Pd-M5S, ma dico che sono elezioni amministrative e potrebbero essere sì un indizio e da un punto di vista più complessivo – ha concluso De Luca – ritengo che queste elezioni regionali saranno condizionate dagli uomini e le donne che scenderanno in campo per il ruolo primario che, per me, non è di presidente della Regione ma di sindaco di Sicilia“.