Figc: ripartono i Centri Tecnici Federali. I convocati

PALERMO – Entusiasmo, passione e tanta voglia di ricominciare. Sono stati questi i sentimenti che hanno animato, oggi pomeriggio, la ripartenza dei Centri Federali Territoriali siciliani per la stagione 2021-22. Dunque, in tutta sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e con green pass obbligatorio, si sono riaperte le porte dei tre CFT di Gela, Capo d’Orlando e Palermo. Nel capoluogo siciliano spicca la novità della nuova sede: sarà, infatti, il moderno impianto, in sintetico, del Villa S. Alfonso, la nuova casa del CFT palermitano giunto alla sesta edizione del progetto che si sviluppa su tutto il territorio nazionale.

Per l’importante occasione è intervenuto Stefano Valenti, coordinatore regionale SGS, che ha portato ai presenti (giocatori e staff) i saluti del Settore Giovanile e augurato una buona stagione a tutti i partecipanti. Ad arricchire il pomeriggio, inoltre, anche la presenza del presidente del Comitato regionale Sicilia Sandro Morgana. Inoltre, sono intervenuti: Stefano Aiello, delegato regionale dell’Attività di Base, Giuseppe Anzaldi, delegato regionale dell’Attività scolastica, Patrizia Costanzo, presidente della società Panormus, padrona di casa, al quale è stata consegnata una maglia della Federazione, assieme al marito Enzo Sanfratello.

Tornando all’attività in campo, in Sicilia, si sviluppa sotto la supervisione del responsabile organizzativo, sia regionale che del CFT di Palermo, Franco Nucatola, e del responsabile tecnico regionale Massimiliano Osman.

Per quanto riguarda l’aspetto pratico, le sedute tecniche in campo sono state curate da Lorenzo Corsino (CFT Palermo), Santino Bellinvia (CFT Capo d’Orlando) e Alessandro Valenza (CFT Gela) e i loro staff; per l’aspetto organizzativo Rosario Savasta (Gela) e Ignazio Princiotta Spanò (Capo d’Orlando).

I CONVOCATI DI PALERMO

L’allenamento di oggi ha coinvolto i ragazzi Under 14 e anche U15 femminile solo al CFT di Capo d’Orlando.

Il prossimo appuntamento con i CFT è in programma per lunedì 18 ottobre. In settimana e per tutta la stagione, riprenderanno, nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale gli appuntamenti con le Aree di Sviluppo Territoriale (AST).



