Palermo: adesso bisogna cambiare marcia in trasferta

PALERMO – Segnali positivi e ben otto punti nelle ultime quattro gare, il Palermo sembra aver intrapreso la strada giusta per provare a insidiare le posizioni di vertice del campionato di Serie C. Il Bari, primo in classifica, dista ancora sette punti ma non sembra una corazzata irresistibile in grado di proseguire questa scia come fatto dalla Ternana lo scorso anno.

I rosanero, reduci dal rotondo successo per 3-0 contro il Foggia di Zeman, hanno acquisito consapevolezza dei propri mezzi e dimostrato che con grinta e determinazione possono riuscire a vincere e lottare contro qualsiasi squadra. Al di là dei demeriti del Foggia, la formazione di Filippi ha meritato di vincere e avuto un approccio migliore dei pugliesi.

Adesso il passo da fare è quello di invertire il trend lontano dal Barbera, col Palermo che fin qui non ha mai vinto ma ottenuto solo pareggi e una sconfitta contro il Taranto. Il prossimo avversario sarà la Turris, formazione rognosa che ha gli stessi punti dei rosanero, ovvero 13, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno i campani hanno anche messo in seria difficoltà il Bari, coi galletti che alla fine hanno prevalso per 4-2.

A far la differenza per il Palermo potrebbe essere l’entusiasmo, l’ambiente è carico ed essere – al momento – al terzo posto in classifica rende gli animi più sereni e permette al gruppo di lavorare nel migliore dei modi. L’attacco sembra essere in ripresa, la difesa ha acquisito solidità e compattezza e il centrocampo riesce a far bene entrambe le fasi: il giusto mix per provare a ottenere la prima vittoria in trasferta.



