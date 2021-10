Festa in un circolo sportivo con 65 persone: scatta la maxi multa

PALERMO – Multato l’amministratore di un circolo sportivo dilettantistico dove si stava svolgendo una festa privata. A scoprirlo gli agenti del commissariato Mondello e San Lorenzo, insieme agli agenti della polizia municipale, personale dell’Asp Palermo, della Siae e dell’Ispettorato del Lavoro.

Durante il controllo sono anche stati identificati 65 clienti e di questi solamente una minima parte risultava socio del circolo. Inoltre, sono scattate multe per 5mila euro per la somministrazione di alimenti e bevande con il servizio ai tavoli a persone non iscritte nel registro dei soci, in assenza della autorizzazione. Le cucine sono risultate non sanificate. Per questo è scattata una sanzione di 3 mila euro.

Infine, l’ispettorato al lavoro ha accertato, la presenza di lavoratori irregolari sia in cucina che al servizio tavoli. Così è stata decisa la sospensione dell’attività imprenditoriale per cinque giorni e sanzioni per 7.000 euro. Nei locali è stata trovata anche l’installazione di impianti audio-visivi per il controllo a distanza dell’attività degli impiegati senza l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Violazione punita con sanzione di 1.500 euro.



