Choc in Usa, poliziotto trascina per i capelli un paraplegico fuori dall’auto

Un afroamericano paraplegico viene trascinato fuori dall’auto e tenuto fermo a terra da agenti della polizia in Ohio. L’episodio è stato ripreso dalla bodycam di un poliziotto. Secondo la sequenza filmata, Clifford Owensby, 39 anni, è stato fermato per un sospetto caso di droga. Gli è stato chiesto di uscire dall’auto ma l’uomo ha sostenuto di non poterlo fare perché paraplegico. Gli agenti a questo punto si sarebbero offerti di aiutarlo ma il 39enne avrebbe rifiutato la proposta. A questo punto, dopo un’accesa discussione, l’uomo è stato trascinato fuori e uno degli agenti lo ha tirato per i capelli costringendolo a terra. Nell’auto c’era anche un bambino di tre anni.



