Viminale, si pensa allo scioglimento di Forza Nuova

ROMA – “Noi in questi anni abbiamo sempre pensato che fossero quattro nostalgici che andavano a Predappio. Non è così. E’ tutto tranne che folclore, è giusto valutare se sciogliere Forza nuova”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto, su Radio 24, nel programma 24 Mattino. “Il tema del neofascismo è un tema politico e criminale molto serio che ha addentellato le curve calcistiche, che prova ad infiltrarsi o si infiltra nei partiti politici, c’è stata un’inchiesta giornalistica (Fanpage NdR) sulla quale non si è fatta ancora chiarezza, noi ospitiamo l’unico giornalista d’Europa, Paolo Berizzi, che è sotto scorta per minacce da parte dei neofascisti, tutto questo ci fa capire che tutto è tranne che folclore”, ha spiegato.

In merito alle parole del vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano, Scalfarotto ha poi aggiunto a Radio 24: “Non mi trovano d’accordo, non credo che Giorgia Meloni voglia fare la marcia su Roma, certo è che la Meloni dovrebbe o potrebbe prendere le distanze da certe frange e da certi fenomeni in modo più netto e sbaglia a dire che non conosce la matrice, o quando dice fascisti o no, non è questo il problema”.



