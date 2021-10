Operai ex Bienne Sud incatenati al municipio di Termini Imerese

PALERMO – Un gruppo di operai dell’ex Bienne Sud, indotto ex Fiat, sta protestando nel municipio di Termini Imerese; due lavoratori si sono incatenati alla ringhiera del palazzo comunale. Gli operai rivendicano la proroga della norma nazionale che l’anno scorso ha consentito di appostare fondi per erogare l’indennità.

Diversi sono stati i tentativi quest’anno, attraverso appositi emendamenti, per prorogare la norma, finora vani. L’anno scorso per questi operai sono stati utilizzati 235 mila euro di un fondo, pari a 7,4 mln, creato proprio per gli ex Bienne Sud, rimasti scoperti dalla mobilità, pur facendo parte di un bacino. Il sindaco di Termini Imerese ha scritto al ministero del Lavoro per cercare di sbloccare la situazione.



