Alla guida ubriaco, finisce contro l’auto in sosta: scatta la denuncia

Scatta la dneuncia per un ventisettenne nisseno, sorpreso alla guida sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo nella tarda serata di domenica, percorrendo via Luigi Monaco, è finito contro un mezzo parcheggiato. L’equipaggio di una volante, intervenuto per eseguire i rilievi dell’incidente, ha constatato che l’autista del mezzo era palesemente ubriaco con difficoltà a deambulare.

L’aggressione agli agenti

“A bordo del mezzo condotto dal ventisettenne – spiega la polizia – viaggiava anche un minorenne, anch’egli in stato di ubriachezza, il quale si è scagliato contro gli agenti provocando a due di essi lievi ferite agli arti”. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia risultando positivi all’alcol test, il conducente del mezzo con un tasso alcolemico di molto superiore al valore massimo consentito dalla legge. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il mezzo del ventisettenne è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.

