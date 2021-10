Botte a madre, sorella e nipote: agricoltore arrestato

La Polizia ha arrestato un agricoltore trentenne di Niscemi di trenta anni in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica, per maltrattamenti in famiglia.

Le indagini

Le indagini hanno documentato abituali e reiterate condotte dell’uomo che, nel corso degli ultimi due anni, ha maltrattato la madre, la sorella e la nipote minorenne. L’uomo ha infierito contro le conviventi con continui atti di violenza fisica e psicologica. I poliziotti del commissariato ieri hanno prelevato l’uomo dalla propria abitazione e, al termine degli adempimenti di rito, l’hanno condotto presso il carcere di Enna a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

