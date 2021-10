Voto a Giarre, lo sconfitto Patanè: “L’impegno continuerà”

CATANIA – “Siamo sicuri di avere tracciato un solco e seminato bene per il futuro”. Leo Patanè, candidato azzurro arrivato secondo nella corsa a sindaco di Giarre, fa il punto il giorno dopo la sconfitta, ringraziando chi lo ha sostenuto e assicurando ancora impegno per la comunità. “Si era cercato di costruire un percorso di vero rinnovamento e per questo avevamo aperto la nostra coalizione all’ingresso di molti, moltissimi volti nuovi – afferma. Questa scelta non è stata, purtroppo, premiata così per come meritava, ma siamo sicuri di avere tracciato un solco e seminato bene per il futuro. Le nuove generazioni devono riavvicinarsi alla Politica; il nostro percorso tendeva e tende ancora verso questa direzione.

I giovani che si sono così generosamente spesi per un vero progetto di rinnovamento generazionale, possono stare certi che negli anni avvenire il mio impegno continuerà in questa direzione. Ringrazio gli oltre tre mila giarresi che mi hanno dato fiducia e tutti i miei candidati consiglieri che si sono spesi e impegnati nella realizzazione di questo progetto che sicuramente avrà un seguito. Allo stesso modo ringrazio le mie tre liste civiche ( Noi per Giarre,

Progettiamo Giarre e Giarre Attiva) e i Partiti di Forza Italia e della Democrazia Cristiana che hanno abbracciato questa mia competizione elettorale, fornendomi un importante supporto.

Faccio il mio personale in bocca al lupo al dott. Leo Cantarella al quale riconosco l’ampia vittoria elettorale. Trascorreremo questi prossimi cinque anni a vigilare sull’operato di questa nuova compagine politica, nella speranza che possa produrre buoni risultati, volti esclusivamente alla rinascita di Giarre, che ne ha veramente bisogno.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI