Acireale, focolaio in ospedale: contagiati 30 dipendenti

ACIREALE – Un focolaio covid è scoppiato all’ospedale di Acireale. Sono 30 i dipendenti, tra medici, infermieri e amministrativi, risultati positivi al tampone. A confermare la notizia sono i vertici dell’Asp di Catania che assicurano che i contagiati sono asintomaci o paucisintomatici. Nessuno dei positivi ha avuto – al momento – bisogno di cure ospedaliere.

I dipendenti sono in isolamento domiciliare. L’allarme è scattato due giorni fa quando è stato rilevato il primo caso. A quel punto i funzionari dell’azienda sanitaria provinciale etnea in sinergia con l’ufficio del Commissario per l’emergenza covid hanno disposto tamponi per tutto il personale dell’ospedale. Inoltre sono stati sanificati tutti i locali. Alcuni reparti sono stati chiusi, come quello di oculistica. Fisiologici i disservizi.

Sono ancora in corso le operazioni di screening per capire come sia partito il contagio. Forse da qualche ambulatorio.

La.Dis. Fe.Ado.



