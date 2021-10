Alarm Phone: 97 migranti alla deriva al largo della Tunisia

TUNISI – Ci sono 97 migranti in difficoltà a bordo di un’imbarcazione al largo della Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. “Sono alla deriva dalle 2 di notte, a 30 chilometri da Kerkennah”. “L’acqua sta entrando nella barca e rischiano di capovolgersi. Purtroppo non disponiamo di una posizione Gps, ma invitiamo le autorità a lanciare un’operazione di ricerca e soccorso in base alle informazioni che abbiamo inviato”, scrive ancora Alarm Phone.



