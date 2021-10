Allerta meteo, domani scuole chiuse ad Acireale

ACIREALE – Il sindaco di Acireale ha disposto con un’ordinanza la chiusura delle scuole per la giornata di domani a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. “I dirigenti scolastici, di propria autonomia, possono attivare l’attività scolastica a distanza”, scrive su Facebook l’amministrazione comunale.

Da Catania, intanto, il Comune raccomanda prudenza negli spostamenti

“A seguito della diramazione della Protezione civile regionale dell’avviso per rischio meteo idrogeologico, con cui ha segnalato il livello di Allerta meteo Arancione fino alle 24 di domani, giovedì 14 ottobre, anche sui settori ionici della Sicilia orientale, con la possibilità del verificarsi di fenomeni di precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento, anche nella città di Catania.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile regionale: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicati a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.



