Catania, Moro: “Qui c’è tutto per crescere, sono felice”

CATANIA – “Abbiamo vinto con merito, il 3-2 è un segno che il Catania è stato sempre unito e desideroso del successo”. Così Luca Moro, attaccante del Catania, intervistato ai microfoni de La Sicilia. Il giovane classe 2001 ha poi parlato della trattativa che lo ha portato ad indossare la maglia rossazzurra: “Il Direttore Pellegrino mi ha cercato con insistenza, il Padova mi ha detto di sì. Quando è stato chiesto il mio parere, non ho avuto tentennamenti. Qui c’è tutto per la crescita di un ragazzo: un centro sportivo da Mille e una notte, compagni di squadra che ti aiutano, dirigenti validi”.

Moro, si è anche soffermato sul tecnico Francesco Baldini: “Sembra un burbero ma in realtà è un allenatore che con i giovani ha lavorato ad alti livelli. Perfetto per noi ragazzi. Mi pungola sempre e fa bene, non ci si può adagiare. Biondi? Mi racconta Catania con le sue bellezze paesaggistiche e specialità gastronomiche. Sipos? C’è voglia di aiutarci a vicenda, non scrivete che c’è una concorrenza spietata – ha concluso Moro -. Spero che lo stadio si riempia come ho spesso visto nei video, il pubblico qui è favoloso”.



