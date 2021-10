Il 14 e il 15 ottobre, a Giarre, ST Ambiente srl inaugura il nuovo centro espositivo Piaggio Commercial

Cura del cliente ed eccellenza dei prodotti si confermano tra i punti di forza della ST Ambiente srl, concessionaria ricambi Piaggio, attiva da oltre dieci anni nella commercializzazione e nel noleggio di veicoli ecologici, industriali e commerciali, nuovi ed usati, e nel servizio ricambi ed assistenza tecnica.

L’azienda, specializzatasi nel tempo nella gestione delle flotte aziendali, soprattutto nel comparto dell’igiene urbana, annuncia l’apertura di un nuovo spazio espositivo a Giarre (CT), in via Angelina Damiani Lanza, 18 (nelle immediate vicinanze del centro commerciale Conforama). Saranno due le giornate inaugurali.

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 17, sarà interamente dedicato alla presentazione dei veicoli e degli allestimenti del settore ecologia, core business della ST Ambiente srl. Ma il momento clou sarà venerdì 15 ottobre, sempre dalle ore 10 alle ore 17, che vede in programma la Carovana della Piaggio e la presentazione di ulteriori veicoli commerciali ed allestimenti, alla presenza dello staff direzionale del Gruppo Piaggio. Sarà l’occasione per il lancio in grande stile del Porter NP6, con allestimento vasca Rsu, mini costipatore e con soluzioni varie che spaziano dal pianale ribaltabile al furgone isotermico, fino al Van Up.

Compatto, performante e green, l’ultimo nato in casa Piaggio Commercial si distingue per le elevate prestazioni, sia in ambito urbano che extra urbano. Nella due giorni dedicata alle aziende del settore, sono previste dimostrazioni e test drive con veicoli di nuova generazione.

Con l’apertura del nuovo show room, la St Ambiente srl, focalizzatasi sin dall’inizio su uno specifico segmento di mercato, punta a nuovi e più importanti obiettivi di crescita, con un ulteriore consolidamento della propria attività.

L’azienda, che si distingue nell’eccellente assistenza alla clientela, seguita sin dalle prime fasi della consulenza, nella successiva progettazione del veicolo, con soluzioni ad hoc e allestimenti su misura, fino alla rigenerazione del mezzo, vanta tra i propri partner la NeXtra srl, allestitore specializzato nella costruzione di attrezzature per l’ecologia. Grazie a questa importante sinergia la St Ambiente è in grado di soddisfare ogni esigenza e di proporre soluzioni su misura.



