Lite finisce a coltellate: forse questioni di spaccio

CATANIA – Sono bastate poche ore ai poliziotti della Squadra Mobile di Catania per ricostruire cosa c’è dietro il ferimento del 43enne di Picanello, ricoverato all’ospedale Cannizzaro. Il rione è stato infatti teatro di una lite finita a coltellate. Sono almeno tre i fendenti che lo hanno colpito all’addome. Tutto è avvenuto vicino all’abitazione della vittima . Nella casa dell’uomo – un pregiudicato – è stato effettuato un sopralluogo da parte della polizia scientifica.

“Mi sono ferito a casa, è stato un incidente domestico”. La versione dell’uomo fornita ai poliziotti delle Volanti che ieri sono andati al Pronto Soccorso dell’ospedale dopo la chiamata dei sanitari era apparsa fin da subito inverosimile. Sia per il tipo di ferite, che per il numero. L’uomo è stato operato ed ora è ricoverato in Chirurgia generale.

Le indagini sono passate nelle mani dei detective dell’omicidi della Squadra Mobile di Catania. Resta da definire il movente del tentato omicidio. Ma anche il contesto in cui è maturata la lite. Le ipotesi sono due: futili motivi o questioni di spaccio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI