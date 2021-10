Mongolfiera colpisce tempio e causa danni, nodo su chi pagherà

Il procuratore: "Non esiste il reato di danneggiamento colposo“

MILANO – Una mongolfiera si è abbattuta sul Tempio Voltiano, quello che campeggiava sulle 10mila lire. L’impatto ha provato il crollo di una statua di marmo che orna l’edificio in cui è ospitato il museo dedicato all’inventore comasco della pila. Il cedimento ha comportato anche danni alla scalinata e al tetto, generando molta irritazione nell’amministrazione locale perché il luogo iconico della città è oggetto da tempo di un restauro e la sua riapertura sarebbe stata imminente senza questo imprevisto.

Sulla mongolfiera erano presenti otto persone, tutti turisti in cerca di una visione ‘originale’ delle bellezze lacustri. “Abbiamo presentato una relazione all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – spiega il comandante della Polizia Locale Vincenzo Aiello – anche per capire a chi dovessero essere chiesti i permessi“.

“Andrà anche valutato – ha continuato Aiello – se la struttura fosse idonea e quali sono state le cause dell’incidente. Questa volta e’ andata anche bene, poteva andare peggio agli occupanti della mongolfiera ma andranno ripensati i permessi di volo per evitare altri incidenti in posti strategici“.

Il procuratore Nicola Piacente ha fatto presente che “non esiste il reato di danneggiamento colposo. La questione dei risarcimenti si gioca su altri piani“. Toccherà, quindi, al Comune di Como proprietario del Tempio, a chiedere il conto, ma a chi?.

“Noi stiamo già guardando avanti, per noi l’episodio è passato – rispondono dall’AGI dalla ‘Balloon Tour’ che gestisce le mongolfiere -. Chi pagherà i danni? Non lo sono, ma noi non siamo assicurati“.



