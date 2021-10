Nuovo volo Palermo-Malpensa, ecco la novità EasyJet

PALERMO – Dal prossimo 2 dicembre la compagnia aerea EasyJet incrementerà i voli dall’aeroporto di Palermo a quello di Milano Malpensa. A comunicarlo è la Gesap, società che gestisce lo scalo internazionale “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi.

Il collegamento

Il nuovo volo in programma decollerà alle 7 del mattino agevolando chi deve spostarsi per lavoro e consentendo anche un rientro in Sicilia in giornata. EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, intensifica così l’offerta tra l’aeroporto di Palermo e Milano Malpensa. Il nuovo collegamento sarà operativo ogni giorno durante tutta la stagione invernale 2021-2022.

La nota di gesap

“Un aereo in night stop è un segno di rafforzamento della partnership con EasyJet – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, ma è anche un riconoscimento della centralità di Palermo nei piani di sviluppo delle compagnie aeree, in questo periodo di ripresa del traffico voli e passeggeri”.



