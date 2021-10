Palermo, entusiasmo da vittoria: la città vuole sognare

PALERMO – La vittoria interna col Foggia, il terzo posto in classifica e l’ottima prova sul piano del gioco ha riacceso l’entusiasmo attorno al Palermo. I rosanero contro i satanelli sono riusciti a portare a casa i tre punti, ma il segnale più importante è sicuramente quello legato all’ottima gara che hanno disputato gli uomini di Filippi.

Tre gol, tante azioni pericolose e soprattutto diverse belle giocate che hanno infiammato il pubblico. Il cammino dei rosanero fin qui in campionato è stato piuttosto lineare in casa, un po’ meno in trasferta, dove sicuramente c’è stato qualche passo falso in più e nessuna vittoria. Quest’ultima è quella che serve già a partire dalla prossima gara contro la Turris, un match insidioso contro una formazione che nell’ultimo turno ha messo in seria difficoltà anche la capolista Bari.

L’attacco si è svegliato. Contro il Foggia in gol Floriano, Brunori e Soleri, praticamente tutto il reparto offensivo eccezion fatta per Fella che pur essendo in crescita non è ancora riuscito a siglare la sua prima rete in campionato. L’ex Avellino nelle ultime stagioni era praticamente andato sempre in doppia cifra e non aver ancora segnato è sicuramente qualcosa che lo spingerà a dare di più per riuscire a “sbloccarsi”.

La città sogna. Ogni qualvolta che il Palermo vince, o comunque riesce a risalire la classifica, la città è come se improvvisamente tornare a rivivere, anche solo con la mente, le grandi imprese che la squadra rosanero ha compiuto negli anni passati. L’obiettivo è quello di tornare, non a sognare, ma vivere ad occhi aperti. Per dirla come ha affermato il presidente del Palermo, Dario Mirri: “Rappresentiamo la quinta città italiana, il sogno di tutti noi palermitani è quello di far tornare Palermo la città che vorremo, quella che deve essere, quello è stata”.



