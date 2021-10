Piano Battaglia, la denuncia dei 5S: “Governo ha dimenticato l’impianto”

PALERMO – “La stagione invernale nelle Madonie è alle porte ma il governo regionale si è dimenticato di sistemare gli impianti di risalita di Piano Battaglia, chiusi per problemi amministrativi e burocratici”.

La denuncia

La denuncia è del deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che annuncia la richiesta di audizione in commissione ambiente, territorio e mobilità e commissione lavoro dell’Assemblea Regionale per cercare di rimuovere gli ostacoli affinché si possano mettere in funzione gli impianti di risalita di Piano Battaglia, indispensabili per l’area sciistica e per lo sviluppo economico del territorio.

L’inizio della stagione invernale

Nei giorni scorsi era stata firmata la consegna dei lavori a cura della Regione per la strada di accesso alla stazione sciistica madonita e per le opere di riqualificazione dell’elisuperficie, dell’infermeria e dei bagni pubblici, che sono a cura della Città metropolitana di Palermo. “Bisogna fare presto – conclude Schillaci – la stagione invernale è ormai alle porte. E’ stata approvata una norma che introduce il gestore unico sia per impianti che per le piste, adesso vanno date opportunità alle comunità montane”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI