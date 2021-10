Polizia, in alcuni reparti mobili il 30% non è vaccinato

In alcune città la quota impenna

Da venerdì 15 ottobre, secondo quanto stabilito dal Governo nazionale, il Green pass sarà obbligatorio per lavorare e accedere negli uffici pubblici.

In alcuni casi, come accaduto con la polizia, ci si preoccupa di cosa accadrà se questo Green pass scadrà durante il servizio, ma è arrivata la precisazione tramite una circolare (CLICCA QUI PER LEGGERLA).

Tra le forze dell’ordine, però, ci sono anche i non vaccinati e questi, secondo i dati diffusi dai sindacati superano anche il 30% nei reparti mobili, cioè quelli impegnati nei servizi di ordine pubblico. Una percentuale, secondo dati dei sindacati, ben più alta rispetto a quella generale dei poliziotti che non si sono immunizzati e che sarebbe superiore al 20%.

Sempre secondo i sindacati, la percentuale sarebbe quasi del 39% a Firenze, su poco più di 350 uomini, e del 33% a Torino (300 uomini). Più basso, invece, il numero di non vaccinati nei reparti mobili di Roma – su circa 600 poliziotti il 17% non è immunizzato – Milano (il 19% su 550) e Genova (il 13% su 350).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI